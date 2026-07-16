Депутат Ивлев надеется, что МАГАТЭ и ООН примут меры против агрессии ВСУ на ЗАЭС

Утром 15 июля ВСУ атаковали беспилотником служебный автомобиль ЗАЭС, из-за чего погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов.
«Погиб человек, в руках которого были все нити управления технологическим процессом выработки электроэнергии на атомной электростанции. Для того, чтобы его заменить, надо предпринять срочные меры, чтобы обеспечить безопасность станции. Полагаю, что мировое сообщество, особенно МАГАТЭ и Комитет по правам человека ООН, предпримет незамедлительные меры, чтобы остановить фашистскую экспансию на атомной электростанции», — сказал Ивлев.
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