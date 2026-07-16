Ракеты США у детской онкологии в Иране: больницу срочно эвакуируют

Сообщается, что интенсивность взрывов вызвала панику и сильный страх у пациентов, особенно у детей, а также у их родственников. Власти связались с родителями и попросили их как можно скорее забрать детей из палат. Пациентов перевозят в другую клинику для продолжения лечения. Власти провинции Хузестан уточнили, что в общей сложности ударам подверглись четыре точки в окрестностях города.