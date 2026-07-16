Грызлов: отношения с КНР — один из краеугольных камней внешней политики РФ

По словам Грызлова, будучи постоянными членами Совета безопасности ООН, Москва и Пекин уже в 2001 году закрепили необходимость последовательно вести совместную работу в ООН, Совбезе и специализированных учреждениях организации. Он подчеркнул, что Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве поставил целью «обеспечить главную ответственность Совета безопасности в области поддержания международного мира и безопасности». Китай и Россия уже тогда предвидели необходимость отстаивать международный порядок, в основе которого лежат цели и принципы Устава ООН, заметил посол. «Спустя 80 лет после победы во Второй мировой войне мы по-прежнему стоим на защите основ этого мироустройства. История лишь подтверждает нашу правоту: мы уже не первый год воочию наблюдаем грубые попытки ряда западных стран “реформировать” ООН вопреки интересам мирового большинства суверенных государств», — констатировал дипломат.