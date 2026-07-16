Грызлов: отношения с КНР — один из краеугольных камней внешней политики РФ

МИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Добрые и прагматичные отношения с Китаем остаются одним из краеугольных камней российской внешней политики. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов на приеме, организованном дипмиссиями России и Китая по случаю 25-летия со дня заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР.
«Российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве полностью оправдал свое историческое предназначение. Он заложил механизм регулярных контактов на высшем уровне, координации позиций по международным вопросам. Добрые и прагматичные отношения с КНР — один из краеугольных камней российской внешней политики», — привела его слова пресс-служба диппредставительства.
«Спустя четверть века мы можем в полной мере осознать политическую дальновидность, проявленную главами наших государств в те годы», — напомнил Грызлов. Начало столетия стало временем серьезных перемен — завершился период становления нового формата отношений Москвы и Пекина после распада Советского Союза, подчеркнул дипломат. В Совместной декларации от 25 апреля 1996 года Китай и Россия впервые провозгласили «решимость развивать отношения равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке».
Как отметил посол, с принятием декларации были урегулированы вопросы, доставшиеся в наследство от прошлого. Для закрепления достигнутых успехов и определения стратегических ориентиров на десятилетия вперед требовался крепкий фундамент, обратил внимание он. «Именно поэтому в договоре от 16 июля 2001 года — или, как его стали называть, “Большом договоре” — были закреплены ключевые принципы взаимодействия — уважение суверенитета и территориальной целостности, невмешательство во внутренние дела, равенство, сотрудничество во всех областях “на основе взаимной выгоды” и мирное сосуществование», — сказал дипломат. Он подчеркнул особое значение положений о взаимной поддержке государственного единства и стремлении превратить общую границу в «границу вечного мира и дружбы».
Многоплановое сотрудничество.
По словам Грызлова, будучи постоянными членами Совета безопасности ООН, Москва и Пекин уже в 2001 году закрепили необходимость последовательно вести совместную работу в ООН, Совбезе и специализированных учреждениях организации. Он подчеркнул, что Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве поставил целью «обеспечить главную ответственность Совета безопасности в области поддержания международного мира и безопасности». Китай и Россия уже тогда предвидели необходимость отстаивать международный порядок, в основе которого лежат цели и принципы Устава ООН, заметил посол. «Спустя 80 лет после победы во Второй мировой войне мы по-прежнему стоим на защите основ этого мироустройства. История лишь подтверждает нашу правоту: мы уже не первый год воочию наблюдаем грубые попытки ряда западных стран “реформировать” ООН вопреки интересам мирового большинства суверенных государств», — констатировал дипломат.
Под стратегическим руководством президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия неуклонно продвигаются вперед, заявил Грызлов. «Как отметил в этой связи глава российского государства, “мы были вместе тогда, вместе — сейчас и будем вместе в будущем”. Председатель Си Цзиньпин твердо заявил, что “Китай и Россия должны вместе преодолевать вызовы”, — напомнил посол.
В ходе приуроченного к 25-летию договора визита в Китай в мае 2026 года президент России отметил, что за 25 лет товарооборот между двумя странами вырос в 30 раз. Грызлов подчеркнул, что уже несколько лет подряд он уверенно превышает отметку в $200 млрд и что за этими цифрами стоит кропотливая ежедневная работа. Он обратил внимание на то, что двусторонняя торговля и инвестиции надежно защищены благодаря скоординированным шагам по переводу расчетов между странами в национальные валюты. Доля российского рубля и юаня во взаимных коммерческих операциях продолжает расти, КНР и Россия активно задействуют потенциал Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей, Северного морского пути.
По словам дипломата, введенный для граждан двух стран безвизовый режим поездок создал дополнительные возможности для укрепления дружбы и взаимопонимания между народами России и Китая. «Главы наших государств также объявили 2026−2027 годы Годами китайско-российского сотрудничества в области образования. Уже более 100 тыс. человек изучают китайский язык в России, а русский преподают более чем в 200 вузах и 125 школах КНР», — сообщил Грызлов. Поддерживаются регулярные межпартийные контакты — такой диалог способствует реализации договоренностей лидеров двух государств, обогащает содержание совместной работы, подчеркнул он. Посол также назвал продуктивной кооперацию обеих стран в освоении космоса. Наиболее масштабным является проект по созданию Международной научной лунной станции. В ООН, БРИКС и ШОС Москва и Пекин согласовывают позиции по предотвращению размещения оружия в космосе, недопущению гонки вооружений.
Кроме того, Москва и Пекин тесно координируют усилия на международных площадках — в Группе двадцати, АТЭС, АСЕАН. Тезис о неделимости безопасности и равноправии всех стран — участниц ООН стал основой деятельности БРИКС и ШОС, у истоков создания которых стояли Россия и Китай, указал Грызлов. В документах этих структур закреплена стратегическая цель — построение справедливого многополярного миропорядка. Гармонично дополняют друг друга идея Большого Евразийского партнерства и инициатива «Один пояс — один путь». «Их сопряжение будет полезно и другим странам, включая нашего ближайшего союзника — Республику Беларусь», — заметил дипломат.
Посол подчеркнул, что на этом этапе стороны договора не только подводят итоги, но и вновь убеждаются в правильности выбранного пути. «С уверенностью можно сказать, что договор стал одним из самых успешных международных документов на современном этапе. Он помог вывести отношения Китая и России на высочайший уровень и стал важным фактором поддержания стабильности в мире», — резюмировал он. Грызлов в заключение пожелал обеим странам «новых достижений и успехов в развитии стратегического партнерства», а их народам — «процветания и крепкой дружбы».