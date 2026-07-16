Сборная Аргентины вынесла на поле баннер про Мальвины после победы над Англией на ЧМ-2026

Игроки сборной Аргентины вынесли на поле баннер про Мальвинские острова после победы над командой Англии в полуфинале ЧМ-2026.
15 июля аргентинцы одолели англичан со счётом 2:1.
После игры футболисты подошли к трибуне со своими болельщиками и растянули баннер с надписью: «Мальвины — аргентинские».
Напомним, что Мальвинами в Аргентине называют Фолклендские острова, являющиеся спорной территорией между Аргентиной и Англией. В 1982 году между странами из-за них произошёл вооружённый конфликт, который южноамериканское государство проиграло.
Ранее сообщалось, что Месси — самый возрастной полевой игрок в полуфинале ЧМ по футболу.