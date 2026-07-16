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Сборная Аргентины вынесла на поле баннер про Мальвины после победы над Англией на ЧМ-2026

Игроки сборной Аргентины вынесли на поле баннер про Мальвинские острова после победы над командой Англии в полуфинале ЧМ-2026.

Источник: RT на русском

Игроки сборной Аргентины вынесли на поле баннер про Мальвинские острова после победы над командой Англии в полуфинале ЧМ-2026.

15 июля аргентинцы одолели англичан со счётом 2:1.

После игры футболисты подошли к трибуне со своими болельщиками и растянули баннер с надписью: «Мальвины — аргентинские».

Напомним, что Мальвинами в Аргентине называют Фолклендские острова, являющиеся спорной территорией между Аргентиной и Англией. В 1982 году между странами из-за них произошёл вооружённый конфликт, который южноамериканское государство проиграло.

Ранее сообщалось, что Месси — самый возрастной полевой игрок в полуфинале ЧМ по футболу.