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Госдеп одобрил продажу Эр-Рияду комплектов наведения для ракет почти на $2 млрд

США также готовы поставить Саудовской Аравии сопутствующее материально-техническое обеспечение.

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Госдепартамент разрешил возможную продажу Саудовской Аравии до 20 тыс. комплектов наведения для ракет на $1,96 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Власти королевства ранее запросили у США разрешение на закупку до 10 тыс. комплектов лазерного наведения APKWS-II (Advanced Precision Kill Weapon System) для ракет класса воздух — воздух и столько же для ракет класса воздух — земля. Госдеп одобрил возможную сделку. «Общая стоимость оценивается в $1,96 млрд», — отмечается в заявлении.

США также готовы поставить Саудовской Аравии сопутствующее материально-техническое обеспечение, включая пусковые установки LAU-131 A/A, боевые части Mk-152 и другие системы. Основным поставщиков может стать компания BAE Systems.

Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможную продажу вооружений. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

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