Госдеп одобрил продажу Эр-Рияду комплектов наведения для ракет почти на $2 млрд

Власти королевства ранее запросили у США разрешение на закупку до 10 тыс. комплектов лазерного наведения APKWS-II (Advanced Precision Kill Weapon System) для ракет класса воздух — воздух и столько же для ракет класса воздух — земля. Госдеп одобрил возможную сделку. «Общая стоимость оценивается в $1,96 млрд», — отмечается в заявлении.