Взрывы прогремели в Киеве при воздушной тревоге

Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги.
Об этом сообщил телеканал «Общественное».
«В Киеве раздались взрывы», — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в городе действует сигнал тревоги.
Ранее взрывы произошли в Одесской области на юге Украины.
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