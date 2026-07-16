Впервые в истории ЧМ по футболу в финале сыграют действующие чемпионы Евро и Кубка Америки

Впервые в истории чемпионатов мира по футболу в финале сыграют действующие чемпионы континентальных турниров — чемпионата Европы и Кубка Америки.
Об этом сообщает MisterChip.
В финал ЧМ-2026 вышли Испания и Аргентина. «Красные дьяволы» в полуфинале победили Францию (2:0), а аргентинцы — Англию (2:1).
Испания — победитель Евро-2024, а Аргентина — обладатель трофея Кубка Америки 2024 года.
Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде.
Ранее сообщалось, что сборная Аргентины вынесла на поле баннер про Мальвины после победы над Англией на ЧМ-2026.
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