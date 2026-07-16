Марочко: ВС РФ вплотную подошли к Ровному

ЛУГАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, развивая успех юго-западнее Воздвижевки Запорожской области, вплотную подошли к населенному пункту Ровное. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, солдаты Вооруженных сил Украины покинули село.
«Юго-западнее Воздвижевки у наших военных есть успехи за истекшие сутки: наши военнослужащие вплотную подошли к населенному пункту Ровное. Украинские боевики, по той информации, которая мне поступает, покинули данный населенный пункт и отошли в Долинку», — сказал он.
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