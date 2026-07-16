Карчаа: на ЗАЭС не было равных по знаниям и опыту погибшему главному инженеру

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Погибший в результате атаки ВСУ главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев был опытным специалистом, не имеющим равных на станции по знаниям и опыту. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал советник главы Республики Крым, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.
Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил, что 15 июля ВСУ атаковали беспилотником служебный автомобиль ЗАЭС, в результате погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов.
«Александр Яковлев не имел равных по знаниям, по навыкам, по опыту на Запорожской атомной станции. Это был специалист высочайшего уровня, он обладал способностью консолидировать людей вокруг для решения тех или иных задач, он очень серьезным авторитетом в коллективе пользовался», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, Яковлев обладал большой выдержкой и самообладанием, отметил Карчаа. Его гибель стала невосполнимой потерей для ЗАЭС.