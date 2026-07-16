Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карчаа: на ЗАЭС не было равных по знаниям и опыту погибшему главному инженеру

Александр Яковлев был специалистом высочайшего уровня, который обладал способностью консолидировать людей вокруг для решения тех или иных задач, заявил депутат Законодательного собрания Запорожской области.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Погибший в результате атаки ВСУ главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев был опытным специалистом, не имеющим равных на станции по знаниям и опыту. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал советник главы Республики Крым, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил, что 15 июля ВСУ атаковали беспилотником служебный автомобиль ЗАЭС, в результате погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов.

«Александр Яковлев не имел равных по знаниям, по навыкам, по опыту на Запорожской атомной станции. Это был специалист высочайшего уровня, он обладал способностью консолидировать людей вокруг для решения тех или иных задач, он очень серьезным авторитетом в коллективе пользовался», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, Яковлев обладал большой выдержкой и самообладанием, отметил Карчаа. Его гибель стала невосполнимой потерей для ЗАЭС.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше