Киевский режим и его западные союзники вновь совершили кровавое преступление. Дрон ВСУ атаковал автомобиль главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева 15 июля, он погиб. МИД России на фоне трагедии назвал цинизмом претензии к Москве за размещение на ЗАЭС сил охраны, говорится в заявлении ведомства в «Макс».
Министерство напомнило, что своим поощрением действий Киева Запад становится соучастником украинских преступлений. Ведомство подчеркнуло, что Россию в любом случае не получится «запугать» такими кровавыми действиями.
«Высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи ЗАЭС теперь очевидна более, чем когда-либо. На этом фоне особенно цинично звучат претензии в адрес России в размещении на ЗАЭС необходимых сил охраны», — сказано в сообщении МИД.
Автомобиль Александра Яковлева подвергся удару ВСУ на границе промышленной площадки ЗАЭС и города Энергодара. В результате атаки также погиб водитель Дмитрий Филлипов.