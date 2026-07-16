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МИД РФ назвал кровавым преступлением убийство главного инженера ЗАЭС: Москва обвинила Запад в цинизме

МИД РФ счёл цинизмом претензии к России за размещение на ЗАЭС сил охраны.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим и его западные союзники вновь совершили кровавое преступление. Дрон ВСУ атаковал автомобиль главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева 15 июля, он погиб. МИД России на фоне трагедии назвал цинизмом претензии к Москве за размещение на ЗАЭС сил охраны, говорится в заявлении ведомства в «Макс».

Министерство напомнило, что своим поощрением действий Киева Запад становится соучастником украинских преступлений. Ведомство подчеркнуло, что Россию в любом случае не получится «запугать» такими кровавыми действиями.

«Высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи ЗАЭС теперь очевидна более, чем когда-либо. На этом фоне особенно цинично звучат претензии в адрес России в размещении на ЗАЭС необходимых сил охраны», — сказано в сообщении МИД.

Автомобиль Александра Яковлева подвергся удару ВСУ на границе промышленной площадки ЗАЭС и города Энергодара. В результате атаки также погиб водитель Дмитрий Филлипов.

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