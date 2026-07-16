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СМИ: Трамп готов расширить операцию против Ирана

Президент США якобы склоняется к военной эскалации в отношении Ирана, сообщает The Wall Street Journal.

Источник: AP 2024

Среди вариантов, которые лежат на столе, — усиление авиаударов по иранской территории, высадка наземных сил для захвата островов в районе Ормузского пролива, а также нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.

Вместе с тем, по данным издания, ряд чиновников утверждают, что Трамп не заинтересован в отправке сухопутных войск в зону конфликта. WSJ напоминает, что он ранее уже отказывался от своих угроз установить контроль над островом Харк и нефтяной отраслью исламской республики.

Подобное развитие событий приведет к еще большему вовлечению Штатов в конфликт, спровоцирует рост цен на бензин и негативно скажется на перспективах Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.

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