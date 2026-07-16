СМИ: Трамп готов расширить операцию против Ирана

Вместе с тем, по данным издания, ряд чиновников утверждают, что Трамп не заинтересован в отправке сухопутных войск в зону конфликта. WSJ напоминает, что он ранее уже отказывался от своих угроз установить контроль над островом Харк и нефтяной отраслью исламской республики.