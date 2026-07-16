Скалони — о выходе Аргентины в финал ЧМ-2026: мы уникальны

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Англией в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.
«У меня нет слов, это радость для всех. Тяжело передать словами то, что демонстрируют игроки. Мы действительно уникальны. Эти парни ведут нас к победе», — приводит его слова пресс-служба ФИФА.
Он отметил, что аргентинцы отдадут все свои силы в финале этого мундиаля.
«Мы уникальны, это не высокомерие. Эти футболисты заслуживают победы».
Аргентина победила Англию со счётом 2:1.
В финале подопечные Скалони встретятся с Испанией. Матч состоится 19 июля.
Ранее сообщалось, что сборная Аргентины вынесла на поле баннер про Мальвины после победы над Англией на ЧМ-2026.