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Скалони — о выходе Аргентины в финал ЧМ-2026: мы уникальны

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Англией в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Англией в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.

«У меня нет слов, это радость для всех. Тяжело передать словами то, что демонстрируют игроки. Мы действительно уникальны. Эти парни ведут нас к победе», — приводит его слова пресс-служба ФИФА.

Он отметил, что аргентинцы отдадут все свои силы в финале этого мундиаля.

«Мы уникальны, это не высокомерие. Эти футболисты заслуживают победы».

Аргентина победила Англию со счётом 2:1.

В финале подопечные Скалони встретятся с Испанией. Матч состоится 19 июля.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины вынесла на поле баннер про Мальвины после победы над Англией на ЧМ-2026.