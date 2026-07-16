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Лавров: Россия высоко ценит взвешенную позицию Китая по Украине

Лавров заявил, что Россия высоко ценит взвешенную позицию Китая по ситуации вокруг Украины.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва высоко оценивает подход Китая к ситуации вокруг Украины. По его словам, позиция Пекина основана на понимании причин возникновения конфликта и необходимости их устранения для достижения политического урегулирования.

В своей статье, опубликованной к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, министр подчеркнул, что взгляды председателя КНР Си Цзиньпина во многом совпадают с российским подходом к вопросам формирования системы равной и неделимой безопасности на евразийском пространстве.

Лавров также сообщил о готовности Москвы продолжить совместную работу с Пекином по развитию этих инициатив. По его словам, взаимодействие предполагается вести как на уровне государственных структур, так и в рамках диалога между экспертными сообществами двух стран.

Ранее Лавров заявил, что Россия, как и Китай, не хочет вступать ни с кем в вооруженный конфликт, но при этом намерена твердо отстаивать свои законные права.

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