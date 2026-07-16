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Карчаа: ВСУ осуществляют спланированный террор против города — спутника ЗАЭС

Депутат Законодательного собрания Запорожской области считает, что целью таких действий украинских сил является запугивание населения Энергодара.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. ВСУ ведут спланированный и последовательный террор в отношении города Энергодара Запорожской области и его населения. Об этом ТАСС заявил советник главы Республики Крым, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

Глава Росатома Алексей Лихачев накануне сообщил, что 15 июля ВСУ атаковали беспилотником служебный автомобиль ЗАЭС, из-за этого погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов.

«ВСУ объективно затерроризировали весь город (Энергодар — прим. ТАСС). Вы просто не можете себе представить масштаб террора, который ВСУ устраивает в этом городе. Они бьют по всему — по жилому сектору, по школам, по детским садам, — сказал собеседник агентства. — Сейчас уже это спланированная, умышленная последовательная террористическая деятельность. Они просто этот город истязают морально».

Целью такого терроризма со стороны ВСУ, по мнению собеседника агентства, является запугивание населения, создание условий для роста недоверия местных жителей по отношению к российским властям.

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