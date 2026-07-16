Карчаа: ВСУ осуществляют спланированный террор против города — спутника ЗАЭС

«ВСУ объективно затерроризировали весь город (Энергодар — прим. ТАСС). Вы просто не можете себе представить масштаб террора, который ВСУ устраивает в этом городе. Они бьют по всему — по жилому сектору, по школам, по детским садам, — сказал собеседник агентства. — Сейчас уже это спланированная, умышленная последовательная террористическая деятельность. Они просто этот город истязают морально».