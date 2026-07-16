Тухель — о поражении Англии в полуфинале ЧМ: легко сказать, что тренер был неправ

«Мы разочарованы. Мы были так близки к победе, но после забитого гола стали слишком пассивны и допустили много голевых моментов у своих ворот. Конечно, ответственность лежит на тренере, и, если что-то пошло не так, легко сказать, что тренер был неправ. Мы хотели забить второй гол, но у меня не было ощущения, что замены в атаке помогут», — приводит его слова пресс-служба ФИФА.