Тухель — о поражении Англии в полуфинале ЧМ: легко сказать, что тренер был неправ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о поражении от команды Аргентины в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.
«Мы разочарованы. Мы были так близки к победе, но после забитого гола стали слишком пассивны и допустили много голевых моментов у своих ворот. Конечно, ответственность лежит на тренере, и, если что-то пошло не так, легко сказать, что тренер был неправ. Мы хотели забить второй гол, но у меня не было ощущения, что замены в атаке помогут», — приводит его слова пресс-служба ФИФА.
Англия уступила Аргентине со счётом 1:2.
Теперь англичанам предстоит сыграть с Францией в матче за третье место. Встреча состоится 18 июля.
Ранее Лионель Скалони прокомментировал победу над Англией в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.