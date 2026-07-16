Лавров: Россия и Китай не приемлют политику односторонних санкций

«Мы с китайскими друзьями отстаиваем необходимость политико-дипломатического урегулирования конфликтов на основе устранения их первопричин», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства в статье, посвященной 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.