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Лавров: Россия и Китай не приемлют политику односторонних санкций

Лавров заявил, что Россия и Китай Россия и Китай не приемлют политику смены режимов и двойных стандартов.

Источник: Аргументы и факты

РФ и КНР решительно отвергают подходы, включающие смену режимов, применение двойных стандартов и односторонних санкций, особенно в условиях, когда страны Запада пытаются подорвать международно-правовую систему, основанную на принципах устава ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы с китайскими друзьями отстаиваем необходимость политико-дипломатического урегулирования конфликтов на основе устранения их первопричин», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства в статье, посвященной 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

По его словам, подобное взаимопонимание между Россией и Китаем приобретает особую значимость в нынешних условиях, когда отдельные государства Запада стремятся сохранить свое доминирующее положение, действуя в неоколониалистском духе.

Также министр отметил, что Россия высоко ценит взвешенную позицию Китая по Украине.

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