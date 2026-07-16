Лавров: Россия и Китай не приемлют политику односторонних санкций

РФ и КНР решительно отвергают подходы, включающие смену режимов, применение двойных стандартов и односторонних санкций, особенно в условиях, когда страны Запада пытаются подорвать международно-правовую систему, основанную на принципах устава ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы с китайскими друзьями отстаиваем необходимость политико-дипломатического урегулирования конфликтов на основе устранения их первопричин», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства в статье, посвященной 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.
По его словам, подобное взаимопонимание между Россией и Китаем приобретает особую значимость в нынешних условиях, когда отдельные государства Запада стремятся сохранить свое доминирующее положение, действуя в неоколониалистском духе.
Также министр отметил, что Россия высоко ценит взвешенную позицию Китая по Украине.