Карл III назвал гордостью нации сборную Англии по футболу после поражения

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III заявил, что футболисты сборной Англии заставили гордиться ими всю страну.
«Сочувствую [капитану сборной Англии] Харри [Кейну] и команде. Хотя сегодня вы, три льва (прозвище сборной Англии — прим. ТАСС), возможно, зализываете раны, вы остаетесь гордостью нации — и вы обязательно подниметесь снова», — говорится в заявлении, распространенном королевской семьей в X.
Вечером 15 июля сборная Аргентины обыграла англичан со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата мира. В финале, который пройдет 19 июля, сборная Аргентины, которая является действующим победителем мирового первенства, сыграет против команды Испании. Встреча пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).