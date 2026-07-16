Карчаа: атаки на Энергодар курируют британские военные специалисты

«ВСУ просто этот город (Энергодар — прим. ТАСС) истязают морально и психологически. Более того, я могу вам сказать, что это тактика НАТО, курирует это все Великобритания. Им нужно просто вывести окончательно людей в ноль по психологическому состоянию», — сказал собеседник агентства.