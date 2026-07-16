Карчаа: атаки на Энергодар курируют британские военные специалисты

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Атаки ВСУ на Энергодар Запорожской области спланированы и ведутся под контролем британских военных специалистов. Об этом ТАСС заявил советник главы Республики Крым, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.
Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что 15 июля ВСУ атаковали беспилотником служебный автомобиль ЗАЭС, из-за этого погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов.
«ВСУ просто этот город (Энергодар — прим. ТАСС) истязают морально и психологически. Более того, я могу вам сказать, что это тактика НАТО, курирует это все Великобритания. Им нужно просто вывести окончательно людей в ноль по психологическому состоянию», — сказал собеседник агентства.
Помимо непрекращающихся атак ВСУ на город, который имеют хаотичный характер, они прибегают и к подобным точечным умышленным терактам, после которой погиб главный инженер ЗАЭС.
Целью такого терроризма со стороны ВСУ, по мнению собеседника агентства, является запугивание населения, создание условий для роста недоверия местных жителей по отношению к российским властям.