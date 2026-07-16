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Два взрыва прогремело в иранском Бендер-Аббасе

Два взрыва зафиксировали в восточной части города Бендер-Аббас на юге Ирана.

Два взрыва зафиксировали в восточной части города Бендер-Аббас на юге Ирана.

Об этом сообщает Press TV в своём Telegram-канале.

Как следует из сообщения, взрывы были слышны на востоке города.

Ранее Центральное командование США (СЕНТКОМ) заявило о начале новой волны ударов по Ирану.

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