Два взрыва прогремело в иранском Бендер-Аббасе

Два взрыва зафиксировали в восточной части города Бендер-Аббас на юге Ирана.
Об этом сообщает Press TV в своём Telegram-канале.
Как следует из сообщения, взрывы были слышны на востоке города.
Ранее Центральное командование США (СЕНТКОМ) заявило о начале новой волны ударов по Ирану.
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