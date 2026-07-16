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Карчаа: угрожающих безопасности ЗАЭС террористов необходимо уничтожить

Депутат Законодательного собрания Запорожской области заявил, что они должны быть ликвидированы для недопущения ядерной катастрофы.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Исполнители терактов, угрожающие безопасности ЗАЭС и жителей города — спутника станции Энергодара, должны быть ликвидированы для недопущения ядерной катастрофы. Об этом ТАСС заявил советник главы Республики Крым, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

Глава Росатома Алексей Лихачев накануне сообщил, что 15 июля ВСУ атаковали беспилотником служебный автомобиль ЗАЭС, в результате погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов.

«Необходимо уничтожать тех, кто являет собой сегодня угрозу ядерной безопасности. Они распоясались окончательно и бесповоротно. Если не уничтожим мы их, они приведут ситуацию к беде, к ядерной катастрофе», — сказал собеседник агентства.

Террористические действия ВСУ против ЗАЭС, ее персонала, жителей Энергодара обусловлены их ощущением безнаказанности, отметил Карчаа. Ликвидация террористов, а также преодоление двойных стандартов со стороны международных организаций, в частности МАГАТЭ, позволит обеспечить безопасность на станции, добавил депутат.

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