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Президент Аргентины нецензурно отреагировал на выход сборной в финал ЧМ-2026

Президент Аргентины Хавьер Милей высказался о выходе сборной в финал чемпионата мира по футболу 2026 года.

Президент Аргентины Хавьер Милей высказался о выходе сборной в финал чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Аргентина, вперёд, *****», — написал он в соцсетях.

В своём посте он использовал испанское ругательство «сarajo». На русский его можно перевести как «чёрт возьми», «б****» или «н*****».

Аргентина победила Англию со счётом 2:1.

В финале подопечные Лионеля Скалони встретятся с Испанией. Матч состоится 19 июля.

Ранее Лионель Скалони прокомментировал победу над Англией в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.

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