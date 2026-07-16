Президент Аргентины нецензурно отреагировал на выход сборной в финал ЧМ-2026

Президент Аргентины Хавьер Милей высказался о выходе сборной в финал чемпионата мира по футболу 2026 года.
«Аргентина, вперёд, *****», — написал он в соцсетях.
В своём посте он использовал испанское ругательство «сarajo». На русский его можно перевести как «чёрт возьми», «б****» или «н*****».
Аргентина победила Англию со счётом 2:1.
В финале подопечные Лионеля Скалони встретятся с Испанией. Матч состоится 19 июля.
Ранее Лионель Скалони прокомментировал победу над Англией в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.
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