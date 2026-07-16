Касильяс назвал трусливой тактику сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс высказался о поражении команды Англии в полуфинале ЧМ-2026.
«Англия забила гол и ушла в оборону. Трусливая тактика. Англичане не выходили из своей штрафной и позволяли Аргентине наращивать давление. Ожидаемый итог», — написал он в соцсетях.
Англия уступила Аргентине со счётом 1:2.
Теперь англичанам предстоит сыграть с Францией в матче за третье место. Встреча состоится 18 июля.
Ранее Томас Тухель высказался о поражении от команды Аргентины в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.
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