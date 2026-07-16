Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Касильяс назвал трусливой тактику сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс высказался о поражении команды Англии в полуфинале ЧМ-2026.

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс высказался о поражении команды Англии в полуфинале ЧМ-2026.

«Англия забила гол и ушла в оборону. Трусливая тактика. Англичане не выходили из своей штрафной и позволяли Аргентине наращивать давление. Ожидаемый итог», — написал он в соцсетях.

Англия уступила Аргентине со счётом 1:2.

Теперь англичанам предстоит сыграть с Францией в матче за третье место. Встреча состоится 18 июля.

Ранее Томас Тухель высказался о поражении от команды Аргентины в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше