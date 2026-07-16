На Украине призвали к новому майдану после решения Зеленского

«У этой власти было две неизменные традиции: каждую осень и весну готовиться к выборам… невозможным из-за войны; каждым летом увольнять (Дениса — Прим. ред.) Шмыгаля. Но уже с уверенностью можно сказать, что появилась и третья новая и проверенная временем традиция своими абсолютно эгоистическими решениями приводить к митингам. С другой стороны… ну хоть где-то системность у них появилась», — сыронизировал он в своем Telegram-канале.