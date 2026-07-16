FT: Греция заблокировала 21-й пакет антироссийских санкций из-за угрозы бизнесу

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Греция выступила против введения 21-го пакета санкций против России, поскольку Еврокомиссия предложила включить в него запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ). Этот шаг негативно отразится на греческом бизнесе, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
15 июля послы стран — членов Евросоюза провалили попытку согласовать 21-й пакет санкций против России, переговоры отложены до 23 июля. Согласно FT, на прошлой встрече представитель Греции заявил, что санкции, которые подразумевают запрет на транспортировку российского СПГ, разорят греческую судоходную компанию Dynagas.
По данным морского информационного портала Equasis, компания Dynagas эксплуатирует 27 газовозов. В их число входит треть флота танкеров ледового класса Arc7, отличающихся усиленной конструкцией, которая позволяет им работать в суровых условиях Арктики вблизи завода «Ямал СПГ».
Как уточнила FT, посол Греции заявил коллегам, что в случае принятия 21-го пакета санкций в его нынешнем виде компания Dynagas не сможет использовать свои суда в других географических зонах, вследствие чего будет вынуждена продать их незападным компаниям. Отмечается, что стоимость этих узкоспециализированных судов достигает $300 млн.