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СМИ: шесть ракет были запущены в сторону Ирана с территории Кувейта

Press TV: по Ирану запустили 6 ракет с территории Кувейта.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Иранский телеканал Press TV утверждает, что шесть ракет были запущены в сторону Ирана с территории Кувейта.

«Шесть ракет были запущены с кувейтской территории в сторону Ирана через иракское воздушное пространство», — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

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