В Иране заявили, что Ормуз не откроют под давлением или угрозами

«Приверженность Америки условиям исламабадского меморандума о взаимопонимании, прекращение всех боевых действий и соблюдение суверенных прав Ирана являются нашими условиями для открытия этой морской артерии», — сообщил он. По его словам, которые приводит агентство Mehr, Ормузский пролив «останется закрытым до тех пор, пока не будет учтена воля Ирана».