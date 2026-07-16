В Иране заявили, что Ормуз не откроют под давлением или угрозами

ТЕГЕРАН, 16 июля. /ТАСС/. Представитель Вооруженных сил Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Ормузский пролив не будет открыт в результате военных угроз или давления.
«Приверженность Америки условиям исламабадского меморандума о взаимопонимании, прекращение всех боевых действий и соблюдение суверенных прав Ирана являются нашими условиями для открытия этой морской артерии», — сообщил он. По его словам, которые приводит агентство Mehr, Ормузский пролив «останется закрытым до тех пор, пока не будет учтена воля Ирана».
Тегеран рассматривает любые меры, принимаемые США и их союзниками в Ормузском проливе, вне рамок согласованного в Исламабаде меморандума «как нарушения суверенитета, которые будут пресекаться вооруженными силами», отметил Акраминия.