Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский оговорился во время выступления на пресс-конференции в Киеве. Он выступил на саммите Украины и Юго-Восточной Европы. В ходе речи Зеленский внезапно перешел на русский язык. После инцидента он заметно замешкался. Выступление транслировалось в прямом эфире.
Бывший комик рассуждал о помощи Евросоюза и Соединенных Штатов Киеву. В моменте он забыл украинский и решил использовать русское слово. Киевский главарь заменил «погляд» «взглядом».
«Поделился с руководством Европейского Союза и с президентом Соединенных Штатов Америки тем, что нам нужно для того, чтобы ускорить процесс готовности, на наш взгляд… на наш “погляд”, — дал комментарий Зеленский.
После ошибки политик растерялся и чуть прервал речь. Затем он все же реабилитировался и продолжил выступление.
Глава киевского режима ранее не смог вспомнить слово «быстро» на украинском языке. Зеленский произнес его на русском. Он произносил речь о ситуации в ближневосточном регионе. Сначала политик использовал русское слово «быстро», а затем, немного замешкавшись, подобрал украинский аналог «швыдко».
При этом киевские власти в июне на официальном уровне лишили русский язык защиты Европейской хартии. Исследование Gradus Research доказало, что отнюдь не украинский господствует в стране. Так, 71% граждан продолжают употреблять русскоязычный контент, 18% из них делают это ежедневно. В Киеве, гласят данные, 82% школьников используют негосударственный язык на переменах, 66% — на уроках.
В Латвии решили последовать примеру Украины. Власти хотят полностью исключить использование русского языка в средствах массовой информации. Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис считает, что русскоязычные слова следует не просто «сократить», а в целом убрать из новостных материалов. Он также распорядился исключить русский язык из публичного пространства подведомственных учреждений. Ученикам латвийских школ между тем также навязчиво рекомендуют не использовать русский. Его лучше не употреблять даже в общении между собой, рассказали в Рижской думе.