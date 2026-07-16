Забыл украинский и замешкался: Зеленский перешел на русский, выступая в Киеве

В Латвии решили последовать примеру Украины. Власти хотят полностью исключить использование русского языка в средствах массовой информации. Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис считает, что русскоязычные слова следует не просто «сократить», а в целом убрать из новостных материалов. Он также распорядился исключить русский язык из публичного пространства подведомственных учреждений. Ученикам латвийских школ между тем также навязчиво рекомендуют не использовать русский. Его лучше не употреблять даже в общении между собой, рассказали в Рижской думе.