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Вучич в Киеве: Сербия признала суверенитет Украины

Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Киев заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Киев заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Главу государства цитирует агентство «Интерфакс-Украина» по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Сербский лидер подчеркнул, что Белград рассчитывает на взаимность и благодарен Киеву за аналогичный подход в отношении Сербии. Кроме того, Вучич пообещал продолжать гуманитарную помощь Украине и заявил о намерении активизировать участие республики в восстановлении одного из украинских городов.

Визит Вучича состоялся 15 июля. В рамках поездки он провел переговоры с Владимиром Зеленским. О других результатах встречи не сообщается.

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