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Кейн — о поражении в ½ финала ЧМ: мы отдали каждую каплю пота, крови и слёз

Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал поражение от команды Аргентины в полуфинале ЧМ-2026.

Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал поражение от команды Аргентины в полуфинале ЧМ-2026.

«Это был хороший матч на протяжении большей части встречи. Но после того, как повели в счёте 1:0, кажется, мы попытались просто удержать преимущество, а на таком уровне этого недостаточно. Поэтому сейчас я чувствую разочарование. Ребята отдали всё — каждую каплю крови, пота и слёз. И когда в итоге не хватает совсем чуть-чуть, это особенно больно», — приводит его слова BBC.

Он отметил, что игроки сборной Англии прессинговали, оказывали серьёзное давление на поле, но этого оказалось недостаточно.

Англия уступила Аргентине со счётом 1:2.

Теперь англичанам предстоит сыграть с Францией в матче за третье место. Встреча состоится 18 июля.

Ранее Касильяс назвал трусливой тактику сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026.

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