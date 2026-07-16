Кейн — о поражении в ½ финала ЧМ: мы отдали каждую каплю пота, крови и слёз

«Это был хороший матч на протяжении большей части встречи. Но после того, как повели в счёте 1:0, кажется, мы попытались просто удержать преимущество, а на таком уровне этого недостаточно. Поэтому сейчас я чувствую разочарование. Ребята отдали всё — каждую каплю крови, пота и слёз. И когда в итоге не хватает совсем чуть-чуть, это особенно больно», — приводит его слова BBC.