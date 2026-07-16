CBS: Трамп недоволен действиями Хегсета в операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп был недоволен главой Пентагона Питом Хегсетом во время операции «Эпическая ярость» против Ирана. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. По его мнению, действия господина Хегсета привели к тому, что Соединенные Штаты упустили возможность избежать затяжного конфликта, отклонив предложение Ирана ограничить свою ядерную программу.