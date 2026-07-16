Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: Трамп недоволен действиями Хегсета в операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп был недоволен главой Пентагона Питом Хегсетом во время операции «Эпическая ярость» против Ирана. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. По его мнению, действия господина Хегсета привели к тому, что Соединенные Штаты упустили возможность избежать затяжного конфликта, отклонив предложение Ирана ограничить свою ядерную программу.

Президент США Дональд Трамп был недоволен главой Пентагона Питом Хегсетом во время операции «Эпическая ярость» против Ирана. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. По его мнению, действия господина Хегсета привели к тому, что Соединенные Штаты упустили возможность избежать затяжного конфликта, отклонив предложение Ирана ограничить свою ядерную программу.

По словам собеседников издания, глава Пентагона настаивал на конфронтации с Ираном, несмотря на возражения главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

На протяжении всей американо-израильской операции против Ирана господина Трампа раздражали как господин Хегсет, так и господин Кейн, отмечают источники. Недовольство у Пентагона также вызывал глава Центрального командования адмирал ВМС Брэд Купер за то, что он переоценил силы американской армии в противостоянии с Ираном.

Операция «Эпическая ярость» была начата США и Израилем 28 февраля. Об ее окончании президент Дональд Трамп официально объявил 1 мая. Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня. Боевые действия возобновились 8 июля. 10 июля американский президент уведомил Конгресс о том, что страна снова находится в состоянии войны с Ираном.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше