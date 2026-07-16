Шесть ракет запустили в сторону Ирана с территории Кувейта

Запуск шести ракет в направлении Ирана с кувейтской территории зафиксировал иранский телеканал Press TV.
По его данным, ракеты прошли через воздушное пространство Ирака.
«Шесть ракет были запущены с кувейтской территории в сторону Ирана», — говорится в публикации.
Ранее Центральное командование США (СЕНТКОМ) заявило о начале новой волны ударов по Ирану.
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