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Шесть ракет запустили в сторону Ирана с территории Кувейта

Запуск шести ракет в направлении Ирана с кувейтской территории зафиксировал иранский телеканал Press TV.

Запуск шести ракет в направлении Ирана с кувейтской территории зафиксировал иранский телеканал Press TV.

По его данным, ракеты прошли через воздушное пространство Ирака.

«Шесть ракет были запущены с кувейтской территории в сторону Ирана», — говорится в публикации.

Ранее Центральное командование США (СЕНТКОМ) заявило о начале новой волны ударов по Ирану.

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