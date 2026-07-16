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Дмитриев предрек обострение энергокризиса в ЕС

Дмитриев заявил, что энергетический кризис скоро ударит по ЕС и Великобритании в полную силу.

Источник: Аргументы и факты

Энергетический кризис в Европе и Соединенном Королевстве станет неизбежным в условиях закрытия Ормузского пролива, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.

«Прогнозируемый энергетический кризис скоро ударит по ЕС и Великобритании в полную силу. Они пострадают особенно серьезно», — отметил Дмитриев на своей официальной странице в соцсети X*.

При этом он указал на то, что положение Лондона и Евросоюза усугубляется неправильным подходом к отказу от российских энергетических ресурсов.

Таким образом Дмитриев отреагировал на публикацию в Financial Times, где упоминалось о тревогах трейдеров, касающихся состояния нефтяных рынков на фоне усиливающегося напряжения вокруг Ирана.

Ранее он также указал на то, что конфронтация с Россией предоставляет ЕС и Британии возможность возложить ответственность за свои проблемы на Москву.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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