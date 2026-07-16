Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суперкомпьютер назвал Испанию фаворитом финала ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Напомним, что в решающей игре встретятся Испания и Аргентина.

Вероятность победы испанцев, согласно данным аналитического портала, составляет 56,31%. Шансы Аргентины — 43,69%.

В полуфинале Испания одержала победу над Францией (2:0), а Аргентина — над Англией (2:1).

Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в США на стадионе в Ист-Ратерфорде.

Ранее Касильяс назвал трусливой тактику сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше