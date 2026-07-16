Суперкомпьютер назвал Испанию фаворитом финала ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита финала чемпионата мира по футболу 2026 года.
Напомним, что в решающей игре встретятся Испания и Аргентина.
Вероятность победы испанцев, согласно данным аналитического портала, составляет 56,31%. Шансы Аргентины — 43,69%.
В полуфинале Испания одержала победу над Францией (2:0), а Аргентина — над Англией (2:1).
Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в США на стадионе в Ист-Ратерфорде.
Ранее Касильяс назвал трусливой тактику сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026.
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