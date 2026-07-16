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КСИР: Иран сосредоточен на уничтожении наступательной инфраструктуры США

КСИР: Иран сосредоточен на уничтожении военной инфраструктуры США в регионе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Иран на текущий момент сосредоточен на уничтожении наступательной военной инфраструктуры США в регионе, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби.

«Операции Ирана на текущий момент сосредоточены на уничтожении наступательной военной инфраструктуры США в регионе. После начнется следующая фаза», — приводит иранский телеканал Press TV слова Мохеби.

В среду спикер парламента ИРИ, глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что военные Ирана пользуются полной свободой действий при ответе на атаки на страну.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

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