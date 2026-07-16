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Марочко: ВС РФ зашли в глубокую оборону ВСУ У Любицкого и наступают на запад

Военный эксперт отметил, что российские силы северо-восточнее от населенного пункта развивают успех, наступая с Рождественского.

ЛУГАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Российские бойцы зашли глубоко в оборону Вооруженных сил Украины у Любицкого Запорожской области и наступают в западном направлении. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Говоря о населенном пункте Любицкое Запорожской области, то, по моему мнению, сейчас наши военнослужащие после закрепления на новых рубежах и позициях начинают подтягивать тылы, потому что в результате рывка наши бойцы продвинулись довольно-таки глубоко в оборону противника», — сказал он.

Марочко добавил, что северо-восточнее от Любицкого бойцы РФ развивают успех в западном направлении, наступая с Рождественского. «Также юго-западнее Воздвижевки идет расширение зоны контроля в западном направлении», — отметил собеседник агентства.

Ранее в российских силовых структурах ТАСС сообщали, что украинские войска теряют контроль в районе населенного пункта Любицкое в Запорожской области.

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