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Трамп заявил, что Иран освободил задержанную в 2024 году американку

Трамп: Иран разрешил покинуть страну задержанной в 2024 году американке.

НЬЮ-ЙОРК, 16 июл — РИА Новости. Иран разрешил покинуть страну задержанной в 2024 году американке, США признательны Тегерану за этот жест доброй воли, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Иран разрешил гражданке США, которая была незаконно задержана в декабре 2024 года при “президентстве” сонного Джо Байдена, покинуть страну» — написал Трамп в Truth Social.

Сейчас освобожденная, по словам главы Белого дома, уже покинула Иран и находится в безопасности. Он выразил признательность Ирану за этот «жест доброй воли».

Имя женщины Трамп не раскрыл.

Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ, обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона. Дональд Трамп, в свою очередь, поручил возобновить блокаду, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.

Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.

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