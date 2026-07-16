США атаковали четыре объекта в иранском Ахвазе и вывели из строя танкер Belma

Командование также напомнило о возобновлении с 14 июля мер морской блокады в отношении судов, следующих в иранские порты или из прибрежных районов страны. За первые 24 часа, по данным CENTCOM, два коммерческих судна изменили маршрут, а ещё одно было выведено из строя.