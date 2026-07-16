Трамп разгневан: Хегсет сорвал сделку с Ираном

Операция «Эпическая ярость» стартовала 28 февраля совместными силами США и Израиля. Ее завершение Трамп официально объявил 1 мая, однако спустя два месяца, 8 июля, боевые действия возобновились. За день до этого, 18 июня, Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании, который, однако, не привел к устойчивому перемирию. Уже 10 июля американский президент уведомил Конгресс о возобновлении состояния войны с Ираном.