Иран освободил задержанную в 2024 году американку

«Иран разрешил гражданке США, которая была незаконно задержана в декабре 2024 года при “президентстве” сонного Джо Байдена, покинуть страну. Сейчас она находится за пределами Ирана в безопасности и в хорошем состоянии», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.