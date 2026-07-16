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Иран освободил задержанную в 2024 году американку

Иран разрешил покинуть страну задержанной в 2024 году гражданке США, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он добавил, что Вашингтон признателен Тегерану за этот жест доброй воли.

Иран разрешил покинуть страну задержанной в 2024 году гражданке США, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он добавил, что Вашингтон признателен Тегерану за этот жест доброй воли.

«Иран разрешил гражданке США, которая была незаконно задержана в декабре 2024 года при “президентстве” сонного Джо Байдена, покинуть страну. Сейчас она находится за пределами Ирана в безопасности и в хорошем состоянии», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Имя освобожденной гражданки США господин Трамп не раскрыл.

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