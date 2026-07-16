Иран освободил задержанную в 2024 году американку

Иран разрешил покинуть страну задержанной в 2024 году гражданке США, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он добавил, что Вашингтон признателен Тегерану за этот жест доброй воли.
«Иран разрешил гражданке США, которая была незаконно задержана в декабре 2024 года при “президентстве” сонного Джо Байдена, покинуть страну. Сейчас она находится за пределами Ирана в безопасности и в хорошем состоянии», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Имя освобожденной гражданки США господин Трамп не раскрыл.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше