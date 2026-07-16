В Кувейте заявили об отражении атаки вражеских БПЛА

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Генеральный штаб армии Кувейта сообщил, что силы противовоздушной обороны страны отражают атаку вражеских БПЛА.
«Кувейтские силы противовоздушной обороны в данный момент реагируют на угрозы вражеских дронов», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Генштаб подтверждает, что любые взрывы, которые могут быть слышны, — результат работы ПВО.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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