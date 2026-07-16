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В XXI веке только Англия открывала счёт в полуфинале ЧМ по футболу, но не выходила в финал

Сборная Англии установила своеобразный антирекорд чемпионатов мира по футболу.

Сборная Англии установила своеобразный антирекорд чемпионатов мира по футболу.

15 июля подопечные Томаса Тухеля проиграли Аргентине в полуфинале ЧМ-2026 — 1:2. Счёт открыл англичанин Энтони Гордон, но затем отличились Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес.

Как сообщает Opta, Англия стала единственной страной в XXI веке, которая открывала счёт в полуфинале ЧМ, но не выходила в финал.

В первый раз подобное произошло в 2018 году в матче с Хорватией.

Ранее Касильяс назвал трусливой тактику сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026.