Ермолаев обвинил ГУР Украины в организации покушения на него в Монако

Он также заявил, что произошедшее не должно рассматриваться как конфликт с Украиной или украинским обществом. По словам бизнесмена, его требования связаны исключительно с установлением виновных и привлечением их к ответственности. Ермолаев призвал власти Монако, Франции и Украины обеспечить защиту его семьи, свидетелей и всех участников процесса до завершения расследования. Он заявил, что ожидает установления всех причастных к нападению, включая возможных организаторов.