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Ермолаев обвинил ГУР Украины в организации покушения на него в Монако

Украинский предприниматель Вадим Ермолаев заявил о причастности сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) к взрыву в Монако, в результате которого он, его спутница и 13-летний сын получили тяжёлые травмы. Об этом сообщает газета Nice-Matin.

Ермолаев передал заявление через французскую юридическую фирму Dynasty Law & Investment, которая представляет его интересы. В нём бизнесмен утверждает, что материалы расследования указывают на участие действующих сотрудников украинской разведки в подготовке покушения. По его словам, если представители разведки использовали свои полномочия для организации нападения на территории Европы, это выходит за рамки личного конфликта и становится вопросом международной безопасности.

«На основании предоставленных нам материалов расследования мы убеждены, что действующие офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины, известного как ГУР, непосредственно причастны к этому покушению. Имеющиеся в настоящее время материалы также позволяют предположить, что операция не ограничивается непосредственными исполнителями и организаторами, но что в ней участвуют офицеры ГУР, некоторые из которых, как полагают, близки к нынешнему или прошлому руководству службы», — говорится в письме.

Он также заявил, что произошедшее не должно рассматриваться как конфликт с Украиной или украинским обществом. По словам бизнесмена, его требования связаны исключительно с установлением виновных и привлечением их к ответственности. Ермолаев призвал власти Монако, Франции и Украины обеспечить защиту его семьи, свидетелей и всех участников процесса до завершения расследования. Он заявил, что ожидает установления всех причастных к нападению, включая возможных организаторов.

А ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что попытка убить бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако связано с его намерением финансировать участие экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в президентских выборах. Он также добавил, что ещё одной возможной версией атаки могло быть намерение Ермолаева выступить в Европейском парламенте с разоблачением всех махинаций Владимира Зеленского.

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