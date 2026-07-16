Трамп заявил об освобождении Ираном задержанной гражданки США

Гражданка США, задержанная в Иране в декабре 2024 года, освобождена и покинула страну.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Сейчас она находится в безопасности за пределами Ирана в хорошем состоянии», — написал американский лидер.
Трамп подчеркнул, что Вашингтон высоко ценит этот жест доброй воли со стороны Тегерана.
Ранее президент США посоветовал Ирану «вести себя хорошо», заявив, что руководство страны понимает сложившуюся ситуацию.
Кроме того, Трамп заявлял, что не намерен устанавливать для Тегерана крайние сроки по возобновлению переговоров перед возможным началом американских ударов по иранским мостам.