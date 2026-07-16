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Финансист объяснила, сколько денег можно хранить в валюте

Доцент Белянчикова: долю иностранной валюты в инвестициях надо ограничить 30%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Хранить все сбережения в иностранной валюте рискованно — эксперты рекомендуют ограничивать ее долю в портфеле. О том, сколько денег разумно держать в долларах и юанях, агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

По ее словам, оптимальный ориентир — не более 25−30% от всех накоплений.

«Валютные операции — не игра на бирже, а элемент долгосрочного планирования. Разумный ориентир — не более четверти, максимум трети сбережений в иностранной валюте», — пояснила Белянчикова.

Остальное стоит распределять между рублевыми инструментами: вкладами и облигациями, которые сейчас приносят высокую доходность. Валюту имеет смысл покупать только для конкретных целей — поездок за границу или оплаты импортных товаров, а не как способ быстрого обогащения.

Эксперт также напомнила о спредах — разнице между курсом покупки и продажи, которая может «съедать» часть капитала при частой конвертации. Главное — не поддаваться эмоциям и помнить, что защита капитала строится на сочетании разных активов, а не на ставке на один из них.