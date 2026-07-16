Финансист объяснила, сколько денег можно хранить в валюте

Эксперт также напомнила о спредах — разнице между курсом покупки и продажи, которая может «съедать» часть капитала при частой конвертации. Главное — не поддаваться эмоциям и помнить, что защита капитала строится на сочетании разных активов, а не на ставке на один из них.