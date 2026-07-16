WSJ: США могут ввести залог около $100 тыс. для соискателей грин-карт

По их сведениям, эта сумма может меняться, и в зависимости от каждого отдельного случая от соискателя грин-карты могут потребовать залог как меньше, так и больше $100 тыс. Госдепартамент предлагает опробовать нововведение на небольшом числе стран, их названия газета не приводит.