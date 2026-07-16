Мартинес расплакался на интервью после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес расплакался на интервью после выхода команды в финал ЧМ-2026.
Аргентинцы в полуфинале турнира победили Англию — 2:1. Мартинес забил победный гол.
«Это невероятно… С тех пор как отец купил мне первые бутсы, я мечтал забить именно этот гол. Он для моей мамы, которая с того дня, как я уехал в “Расинг”, ни разу не переставала застилать мою кровать. И это для меня значит гораздо больше, чем любой гол или даже выход в финал», — приводит его слова TyC Sports.
В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Матч состоится 19 июля в 22:00 мск.
Ранее президент Аргентины нецензурно отреагировал на выход сборной в финал ЧМ-2026.