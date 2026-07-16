Мартинес расплакался на интервью после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026

«Это невероятно… С тех пор как отец купил мне первые бутсы, я мечтал забить именно этот гол. Он для моей мамы, которая с того дня, как я уехал в “Расинг”, ни разу не переставала застилать мою кровать. И это для меня значит гораздо больше, чем любой гол или даже выход в финал», — приводит его слова TyC Sports.