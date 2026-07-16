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Глава МИД Гвинеи-Бисау прибывает в Москву на переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры с главой внешнеполитического ведомства Республики Гвинея-Бисау Фатуматой Жау.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры с главой внешнеполитического ведомства Республики Гвинея-Бисау Фатуматой Жау. Встреча состоится в четверг, 16 июля, в Москве. Об этом накануне на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава гвинейской дипломатии находится в российской столице с рабочим визитом. Стороны собираются обсудить большой круг вопросов двустороннего сотрудничества. В центре внимания — укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических связей и гуманитарных контактов.

Кроме того, запланирован обстоятельный обмен мнениями по международной и региональной повестке. Особый акцент сделан на взаимодействии в ООН и на других многосторонних площадках. Переговоры станут продолжением диалога между двумя странами, который в последнее время активизировался.

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