США могут заработать более 37 миллиардов долларов на продаже Patriot

Наибольшая доля оборонных заказов приходится на Кувейт — 19,8 миллиарда долларов. ОАЭ планируют направить на закупки 11,81 миллиарда, Катар — 4,01 миллиарда, а Бахрейн — 1,625 миллиарда долларов. Совокупная стоимость этих соглашений составляет 37,245 миллиарда долларов.
В общей сложности потенциальные контракты предусматривают поставку 1,45 тысячи ракет PAC-3 MSE и тысячу ракет типа GEM-T, установило РИА Новости.
Основными подрядчиками по сделкам названы американские корпорации RTX, Lockheed Martin и Northrop Grumman.
При этом официальные уведомления министерства обороны США не являются окончательным заключением сделок, а их итоговая стоимость и точные объемы поставок могут измениться в ходе переговоров.