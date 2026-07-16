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США могут заработать более 37 миллиардов долларов на продаже Patriot

РИА Новости: США могут получить 37 млрд долларов от продажи Patriot союзникам.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. США могут заработать более 37 миллиардов долларов на продажах ракет, радаров и другого оборудования для комплексов Patriot своим союзникам на Ближнем Востоке на фоне конфликта с Ираном, выяснило РИА Новости на основе документов Пентагона.

С марта по май 2026 года Пентагон направил в Конгресс семь уведомлений о новых сделках и расширении действующих оборонных соглашений с ОАЭ, Кувейтом, Бахрейном и Катаром, следует из изученных РИА Новости данных.

Наибольшая доля оборонных заказов приходится на Кувейт — 19,8 миллиарда долларов. ОАЭ планируют направить на закупки 11,81 миллиарда, Катар — 4,01 миллиарда, а Бахрейн — 1,625 миллиарда долларов. Совокупная стоимость этих соглашений составляет 37,245 миллиарда долларов.

В общей сложности потенциальные контракты предусматривают поставку 1,45 тысячи ракет PAC-3 MSE и тысячу ракет типа GEM-T, установило РИА Новости.

Основными подрядчиками по сделкам названы американские корпорации RTX, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

При этом официальные уведомления министерства обороны США не являются окончательным заключением сделок, а их итоговая стоимость и точные объемы поставок могут измениться в ходе переговоров.

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