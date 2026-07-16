Губерниев назвал сборную Англии балбесами после поражения в полуфинале ЧМ-2026

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026.
«Англичане редкие балбесы! Зачем гол забили??? Чтобы обосраться и прижаться к своим воротам? Такой футбол никому не нужен, и Аргентина показала мастерство да волевые качества!» — написал он в соцсетях.
При этом он считает, что Аргентина проиграет в финале ЧМ-2026.
В полуфинале Аргентина обыграла Англию со счётом 2:1.
Финальный матч между аргентинцами и испанцами состоится 19 июля.
Ранее Касильяс назвал трусливой тактику сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026.