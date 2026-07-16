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Губерниев назвал сборную Англии балбесами после поражения в полуфинале ЧМ-2026

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026.

Источник: RT на русском

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026.

«Англичане редкие балбесы! Зачем гол забили??? Чтобы обосраться и прижаться к своим воротам? Такой футбол никому не нужен, и Аргентина показала мастерство да волевые качества!» — написал он в соцсетях.

При этом он считает, что Аргентина проиграет в финале ЧМ-2026.

В полуфинале Аргентина обыграла Англию со счётом 2:1.

Финальный матч между аргентинцами и испанцами состоится 19 июля.

Ранее Касильяс назвал трусливой тактику сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026.