Гаета Financial Times выступила с критикой кадровых решений киевского режима, указав, что третья с начала конфликта смена кабинета министров подрывает обороноспособность.
Авторы редакционной статьи отмечают, что частая ротация министров обороны лишь ослабляет военные усилия.
Как напоминает газета, Юлия Свириденко не пробыла на посту премьера и года, а её коллега по военному ведомству Михаил Фёдоров — всего полгода.
По мнению издания, бывшему актёру и телепродюсеру нравится постоянно менять «актёрский состав», однако в его шоу у чиновников короткий список ролей, где лояльность ценится выше эффективности.
«Саморазрушительные перестановки на Украине… Стремительная текучка лишь подрывает оборонительные усилия», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко и всё правительство Украины.
Издание «Общественное» сообщило, что Свириденко не приняла предложение стать послом Украины в США.
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что премьер-министром страны с наибольшей вероятностью станет глава компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.—.