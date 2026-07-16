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FT: перестановки в правительстве Украины — саморазрушительны

Гаета Financial Times выступила с критикой кадровых решений киевского режима, указав, что третья с начала конфликта смена кабинета министров подрывает обороноспособность.

Источник: RT на русском

Гаета Financial Times выступила с критикой кадровых решений киевского режима, указав, что третья с начала конфликта смена кабинета министров подрывает обороноспособность.

Авторы редакционной статьи отмечают, что частая ротация министров обороны лишь ослабляет военные усилия.

Как напоминает газета, Юлия Свириденко не пробыла на посту премьера и года, а её коллега по военному ведомству Михаил Фёдоров — всего полгода.

По мнению издания, бывшему актёру и телепродюсеру нравится постоянно менять «актёрский состав», однако в его шоу у чиновников короткий список ролей, где лояльность ценится выше эффективности.

«Саморазрушительные перестановки на Украине… Стремительная текучка лишь подрывает оборонительные усилия», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко и всё правительство Украины.

Издание «Общественное» сообщило, что Свириденко не приняла предложение стать послом Украины в США.

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что премьер-министром страны с наибольшей вероятностью станет глава компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.—.

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